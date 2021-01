Fietspad onder N18 langs Schipbeek loopt onder water

Je kunt het proberen, maar het is niet aan te raden. In Rietmolen gaat het verhaal van een fietsende plaatsgenoot die in het holst van de nacht tot aan de kin in het water tot stilstand kwam op het fietspad. Het hoge water was de man volledig ontgaan. Het fietspad zorgt er onder meer voor dat bewoners aan de Groothuizenweg na de aanleg van de nieuwe N18 niet zijn afgesneden van het dorp. Met de auto moeten ze omrijden over de kruising bij Danspaleis of via de Kerkweg langs tankstation Brammelo richting Haaksbergen. „Alleen bij hoogwater moet je ook met de fiets om”, beaamt bewoonster Kitty ter Braak van aangrenzende Groothuizenweg. „Toen de N18 werd aangelegd heeft Rietmolen nadrukkelijk om dit pad gevraagd en het ook gekregen. En ja, het loopt af en toe onder. Mensen die dat onbegrijpelijk noemen, zijn niet de Rietmolenaren.”