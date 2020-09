Fietsster (77) gewond bij ongeval met auto in Borculo

Muziekvere­ni­ging Volharding wijkt vanwege corona uit naar openlucht­the­a­ter in Borculo

16 september BORCULO - Een concert in de openlucht. Dat is met de huidige corona-maatregelen het enige wat nog veilig is. Volharding wijkt daarom samen met andere muziekgezelschap uit naar het openluchttheater Galgenveld in Borculo