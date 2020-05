Fietsster (81) overleden na aanrijding in Doetinchem

video Verdachte (52) uitgebran­de wietplanta­ge Harfsen blijkt bekende ondernemer Henry de W.

6:00 De 52-jarige man die vorige maand werd opgepakt bij de brand bij een hennepplantage in een boerderij in Harfsen, blijkt Henry de W. Hij is geen onbekende in de regio: De W. was jarenlang eigenaar van de inmiddels failliete bloemen- en plantenketen Oxalis.