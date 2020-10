Fietsster aangereden door pakketbezorger, fiets muurvast onder bestelbus

Dinxperlo­se wint leven lang gratis brillen bij Specsavers Winters­wijk

26 oktober DINXPERLO - Een leven lang gratis brillen: die prijs heeft mevrouw De Jonge gewonnen bij brillenzaak Specsavers in Winterswijk. De Dinxperlose is de winnares van een winactie vanwege het twintigjarig bestaan van de bekende brillenketen, zo is maandag bekend gemaakt.