Fietsster ernstig gewond door val in Lichtenvoorde, traumahelikopter geland

Partijvoor­zit­ter Croll bezweert crisis in CDA Lochem met benoeming nieuwe fractielei­der: ‘Jongens, nou is het afgelopen’

31 augustus Gisteren was het CDA in Lochem in grote crisis met het onverwachts opstappen van fractieleider Coby Wiltink en raadslid Bart Ruiterkamp vanwege de slechte verhoudingen met het verstoten raadslid Pieter Bas ter Maat. Vandaag lijken de rust en eensgezindheid terug te keren. Partijsecretaris Corry Giessen wordt de nieuwe fractievoorzitter én gaat weer samenwerken met Ter Maat. Is het schisma ten einde?