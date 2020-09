Fietsster geschept door bestelbus in Doetinchem

Carnaval Doetinchem beslist pas 1 januari: ‘Waarom nu afgelasten als straks blijkt dat het door kan gaan?’

6:55 DOETINCHEM/'S-HEERENBERG/GROENLO - Of het carnaval in Doetinchem doorgaat of niet in verband met corona wordt pas op 1 januari 2021 beslist. De organisatie zegt in zes weken gala en optocht te kunnen optuigen.