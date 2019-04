Fietsster gewond door botsing tegen aanhanger

Feestelijk­he­den ALDI uitgesteld na plofkraak

13:57 DOETINCHEM - Het feestje bij de ALDI aan de Houtsmastraat in Doetinchem is grondig verpest door de plofkraak van donderdagnacht. De winkel zou deze vrijdagochtend feestelijk heropend worden, nadat de winkel helemaal opnieuw is ingericht.