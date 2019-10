Fietsster gewond na aanrijding met auto op rotonde Mercuriusstraat in Doetinchem

Cabaretier Pieter Derks is stem kwijt: voorstel­ling in Winters­wijk verplaatst naar 19 december

12:14 WINTERSWIJK - De Nijmeegse cabaretier Pieter Derks is zijn stem kwijt en kan daarom niet optreden. De voorstelling die hij deze vrijdagavond zou geven in theater De Storm in Winterswijk gaat niet door. Kaarten voor de voorstelling kunnen gebruikt worden voor de nieuwe datum: 19 december.