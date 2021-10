Fietsster na aanrijding op rotonde in Ulft met hoofdletsel naar ziekenhuis

Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn populair onder kinderen in Berkelland: ‘In een halve week hadden we al veertig aanmeldin­gen’

10:41 BORCULO - De acties van Sjors Sportief en Sjors Creatief voor basisschoolleerling slaan aan in Berkelland. „We overwegen zoiets nu ook voor senioren, want we krijgen vaak vragen over activiteiten voor ouderen”, zegt John Willemsen van de Sport Federatie Berkelland (SFB).