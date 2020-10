Fietsster zwaargewond bij botsing op rotonde in Doetinchem

Cocktail­bar uit Zutphen krijgt duizenden euro’s van gemeente omdat andere kroegen langer open mogen

28 oktober Cocktailbar Mixxim was tot vorig jaar een van de weinige kroegen in de binnenstad van Zutphen waar je in de late nachtelijke uurtjes nog een drankje kon drinken. Dat veranderde door vrije sluitingstijden. Horecaondernemers mogen sinds vorig jaar zelf weten hoe laat ze hun zaak sluiten en dat kost de cocktailbar klanten en geld. Eigenaar Anton Menkveld stuurde de gemeente een factuur, met succes. Hij krijgt een tegemoetkoming van 4802 euro.