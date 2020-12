Fietsster zwaargewond na aanrijding met scooter in Doetinchem

Oppositie Berkelland wil ophelde­ring over deal met ProWonen: ‘Wethouder informeer­de raad verkeerd’

14 december BORCULO - De voltallige oppositie in de gemeenteraad van Berkelland wil dinsdagavond opheldering van VVD-wethouder Gerjan Teselink over de deal met ProWonen in de Oudestraat in Neede. Volgens D66, PvdA, OBL en GroenLinks heeft hij de raad verkeerd geïnformeerd.