Fietstoertocht en voetbalwedstrijd afgelast na familiedrama Hengelo

Nieuwe eigenaar Baptisten­kerk presen­teert plannen: ‘Ik ben geen filantroop’

15:10 DOETINCHEM - De nieuwe eigenaar van de Baptistenkerk en Het Nieuwe Dijkhuis steekt 6 ton in een opknapbeurt van de Doetinchemse gebouwen. Zakenman en belijdend christen Wim Annen uit Hoogeveen had helemaal geen trek de Baptistenkerk en Het Nieuwe Dijkhuis in Doetinchem te kopen, toen hij het complex aangeboden kreeg.