Fikse boete voor Oost Gelre: gemeente moet Varssevelder 36.600 euro betalen

Eindelijk, na een fietstocht door het Montfer­land, het terras op

30 mei ZEDDAM/ DOETINCHEM - Eindelijk het terras op. Slechts weinigen lieten zich dat buitenkansje afgelopen weekeinde ontgaan. Zoals hier bij Het Tolhuis in Zeddam, waar menig fietser na een tocht door het Montferland belandde en zich tegoed deed aan de zomerzon, hoewel het nog lente is. De mountainbike of racefiets werd voor even in het gras gelegd: wel zo dat het oog erop gehouden kon worden natuurlijk.