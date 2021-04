Filmer Ben Tragter hielp het verleden vangen in bewegend beeld

VideoBORCULO - In ziekenhuis MST in Enschede is 22 april Borculoër Ben Tragter overleden. Geboren in Eibergen, sinds 1970 woonachtig in Borculo. Tot zijn zeventigste actief als fysiotherapeut maar vooral bekend door zijn films en vrijwilligerswerk op het gebied van geschiedenis en natuur.

Videoclub Berkelland mist zijn voorzitter. Museum De Lebbenbrugge net buiten Borculo zijn plaatsvervangend voorzitter/regent na 37 jaar ‘dienst’. Bij Museum De Scheper en Historische Kring Eibergen valt een gat als het aankomt op het jaarlijkse historische filmfestival.

Ben Tragter (75) was actief op diverse terreinen op het gebied van geschiedenis en natuur. Zo was hij in 1998 samen met Gerrit Odink en Anton Stortelder medeoprichter van Stichting Staring Advies, om in het verlengde van het Staring Instituut te werken aan de kwaliteit van natuur en landschap in Achterhoek en Liemers. Vóór de vorming van fusiegemeente Berkelland was Tragter in de voormalige gemeente Borculo tien jaar raadslid voor de lokale partij Gemeentebelangen Borculo.

Lebbenbrugge

De Lebbenbrugge, het boerderijmuseum annex herberg/tolhuis aan de Lebbenbruggedijk in de driehoek tussen Borculo, Ruurlo en Barchem, was voor de Achterhoeker een voortdurende bron van inspiratie over de streek, de streekcultuur en de Achterhoekers die deze er al eeuwen vormden. In die zin trad Tragter met collega-vrijwilligers in de voetsporen van meester Hendrik Willem Heuvel (1864-1926). Heuvel was onderwijzer, en herkende in het gebouw langs de onverharde tolweg een schat die temidden van alle moderne ontwikkelingen behouden diende te worden om te kunnen blijven leren uit/van het verleden.

Slinge, Berkel, Gelderse IJssel

De Slinge, de Berkel, de Gelderse IJssel en de Berkelscheepvaart met zompen inspireerden de Borculose filmer om er documentaires aan te wijden. Artistiek werd Ben Tragter als filmer en fotograaf onder meer geïnspireerd door zijn schoonvader, Aaltenaar Piet te Lintum. Schilder/illustrator Te Lintum werd later één van de markante Achterhoekers over wie Tragter een filmportret zou maken. Dat deed hij ook met bijvoorbeeld Henk Krosenbrink, Hulzer Willem Wilterdink en Gerrit Odink.

Vorig jaar volgde op het jaarlijkse historische filmfestival in Eibergen een portret dat Ben Tragter (al in 2008) gemaakt had van de in 2019 overleden Eibergse historicus Herman Schepers. Door zijn films wist hij veel herinneringen op een ‘levende’ manier te behouden. Nu wordt hij daarbij zelf een dierbare Achterhoeker om via bewegend beeld ‘onder ons’ te blijven.

In 2008 gaf Ben Tragter amateurfilmers ‘les’ over hoe je filmprojecten aanpakt: