Filmfestival 2020 in Eibergen in teken van de overleden Herman Schepers

De Stentor zoekt ‘bevrijdingsbaby’s’, geboren in de winter van 1946

29 januari De bevrijding van Nederland 1945, na vijf jaar bezetting, leidde ook tot een niet eerder vertoond record van het aantal geboorten. De Stentor is op zoek naar deze bevrijdingsbaby’s; naar mensen die in januari of februari 1946 zijn geboren en herinneringen aan hun jeugd willen delen.