Financieel stapje vooruit op festival in DRU-complex

ULFT - ‘Gewoon’ een baan hebben, of zelfs twee banen combineren, en dan toch niet of nauwelijks rond kunnen komen. Het gebeurt vaker dan je denkt, zeggen Ivon van de Wetering van werkgroep Stap Vooruit en Kor Datema van de Raad van Kerken Oude IJsselstreek.

Om deze groep mensen, en alle andere mensen die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken, een handje te helpen, organiseren zij op 12 oktober het Stap Vooruit Festival in de SSP- Hal op het DRU industriepark in Ulft.

Niets is zo menselijk, zegt Ivon van de Wetering, als de gordijnen dichttrekken als je in de financiële problemen zit. ,,Het is een groot taboe. Niemand praat graag over zijn schulden.’’ Toch kun je er volgens haar het beste open over zijn. ,,Ik heb zelf in de schuldsanering gezeten en op een gegeven moment was ik de schaamte voorbij. Waarom zou ik er niet over praten? En wat bleek? Het leverde me veel op. Van een buurman kreeg ik regelmatig een bord eten, een ander bood aan de fiets te repareren en weer een ander gaf me groente uit zijn moestuin.’’

Stilhouden

Daarnaast helpt het volgens haar om grotere problemen te voorkomen. ,,Veel mensen hebben de neiging zich stil te houden als ze bijvoorbeeld de huur niet kunnen betalen. Maar je kunt veel beter meteen met Wonion gaan bellen en de situatie uitleggen. Zo'n corporatie heeft allerlei regelingen. Daar kun je het over hebben.’’

Niet alleen Wonion heeft regelingen voor mensen met financiële problemen. ,,Er zijn heel veel potjes met geld’’, zegt Datema. ,,Maar voor veel mensen is het lastig te achterhalen waar je precies moet zijn en wat je moet doen om aanspraak te kunnen maken op dat geld. En dat is ook niet zo gek, want wie krijgt daar normaal gesproken mee te maken?’’

Weggeefstand

Doel van het Stap Vooruit Festival is dan ook om mensen te attenderen op alle mogelijkheden die er in de gemeente Oude IJsselstreek zijn op dat gebied. Er zijn stands met mensen die kunnen helpen met het invullen van formulieren, of met het oplossen van schulden. Er zijn mensen van het sociaal werk en vertegenwoordigers van clubs en verenigingen in de gemeente. Verder is er live muziek en een dj en kunnen bezoekers op de low budget markt terecht voor spulletjes. Er is zelfs een weggeefstand met gratis spullen. De toegang voor het festival is gratis en er is een hapje en drankje voor iedere bezoeker.

Handvatten

,,We willen mensen op deze dag handvatten geven waar ze mee verder kunnen’’, zegt Van de Wetering. ,,We hoeven niet te vertellen hoe ze boodschappen moeten doen, maar we kunnen wel vertellen hoe zaken daaromheen geregeld kunnen worden. Ik hoop dat we er een leuke middag van kunnen maken en dat bezoekers uiteindelijk naar huis gaan met een paar flyers in de jaszak met informatie waar ze wat mee kunnen. Die eerste stap is zo belangrijk.’’