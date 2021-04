Financiële gevolgen voor sportclubs Berkelland nog niet te overzien: ‘Creativiteit houdt verenigingen op de been’

Met de 750 euro die alle verenigingen van de gemeente Berkelland als extra steuntje in de rug ontvangen, ga je de oorlog natuurlijk niet winnen. Maar volgens teamleider Gerrie Schäperclaus van de Sport Federatie Berkelland wordt de geste wel degelijk op prijs gesteld.

„Voor een piepkleine vereniging is 750 euro misschien best een mooi bedrag. Voor een grote voetbalvereniging of tennisclub is het een douceurtje. Zo moet je het denk ik zien; als een sympathiek gebaar van de gemeente. De gemeente had het ook níet hoeven doen.”

Drang tot actie

Het verschil tussen de periodes rond de eerste en de tweede lockdown is groot. Vorig jaar maart anticipeerde men met de kennis van toen op de maanden die komen gingen. De maatregelen als gevolg van een tweede besmettingsgolf afgelopen najaar bracht vooral een drang tot actie teweeg. Clubs wilden hun achterban weer iets bieden.

Quote We hebben de indruk dat men er aardig in slaagt om de binding met de leden te behouden Gerrie Schäperclaus, Sport Federatie Berkelland

Maar de boel lag plat en bleef plat liggen, met uitzondering van sommige buitensporten als tennis en clubs die in de buitenlucht hun jongste jeugd met veel passen en meten weer konden laten trainen. „Binnensportverenigingen hebben het extra lastig omdat ze helemaal niks mogen. Hier in Eibergen bij Odival hebben ze uiteindelijk toestellen naar buiten verplaatst”, merkt Schäperclaus op.

„We zien dat overal van alles wordt bedacht om binding met de leden te houden en om deze ook binnenboord te houden. We hebben de indruk dat men daar aardig in slaagt.”

Zorgen over ledenverlies bij verenigingen

Na de eerste lockdown hoorde je nauwelijks geluiden over ledenverlies bij verenigingen. „Inmiddels gaan we ons daar wel zorgen over maken, want we zijn een jaar verder en het seizoen is bijna voorbij. De vraag is of mensen loyaal blijven aan hun vereniging. Ofschoon veel verenigingen hun contributies hebben aangepast naar de situatie, raakt de rek hoe dan ook een keer uit die betrokkenheid.”

In Ruurlo is de plaatselijke gymnastiekvereniging RGV Ruurlo zo’n binnensportclub die na de winter de hele boel naar buiten heeft verplaatst. Het blijft behelpen, maar op meerdere locaties kan op alle disciplines worden getraind.

Zelfs de leden van de trampoline-afdeling springen er dankzij het beschikbaar stellen van opslagruimte door een van de ouders weer lustig op los. Op het industriegebied aan de Groenloseweg wordt twee keer per week bij schildersbedrijf Brundel de hele handel van binnen naar buiten geschoven en komen alle categorieën in een aangepast trainingsrooster aan bod.

Improviseren om toch te trainen in coronatijd

„We zijn als ouders in de gelegenheid dit te doen voor de vereniging”, vertelt Miranda Brudel, die als lid technische zaken nauw bij RVG Ruurlo is betrokken. ,,En zo improviseren we op meer plekken in Ruurlo om leden toch te kunnen laten trainen in coronatijd. We hebben weinig keuze. Daarom is dat gebaar van die 750 euro van de gemeente Berkelland ook best mooi. Niemand kan hier wat aan doen. We moeten er met z’n allen het beste van zien te maken tot we weer onze gang kunnen gaan in de zaal.”

Hoe belangrijk de ondersteunende en adviserende rol van een instantie als de Sport Federatie Berkelland is, lijdt geen enkele twijfel meer. Naast de tastbare activiteiten van de sportdocenten een activiteitenbegeleiders in het veld, opereert de SFB op organisatorisch vlak als ondersteuner, intermediair en procesbegeleider voor verenigingen veelal in de luwte.

Financiële gevolgen voor langere termijn nog niet te overzien

„Het besturen van een vereniging is complex geworden. Niet iedere penningmeester weet de juiste wegen in coronatijd te bewandelen. We bieden bijvoorbeeld de Webinar Financieel gezond de crisis door 2.0 aan. Daar wordt heel veel gebruik van gemaakt. Zoals we de situatie nu inschatten, gaan alle verenigingen het wel redden. Maar voor de langere termijn zijn de financiële gevolgen van deze crisis nog niet te overzien.”