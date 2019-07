Financiële rampspoed dreigt voor gemeente Doetinchem

Nieuw plan 5-sterrenho­tel met 40 kamers bij watertoren Doetinchem

16 juli DOETINCHEM - Er ligt een nieuw plan voor de realisatie van een 5-sterrenhotel met veertig kamers bij de watertoren in Doetinchem. De gemeente Doetinchem - dat eerder in 2015 al instemde met een plan voor twintig kamers - wil in principe meewerken.