Fit blijven tijdens coronacrisis: jeugd massaal naar sportpark

DOETINCHEM - De sportschool is dicht en trainingen bij sportclubs afgelast vanwege de coronacrisis. Om fit te blijven lopen of fietsen tieners naar het sportpark in de buurt. Alleen of met veel vriendjes.

De zon schijnt en het is deze dinsdag een komen en gaan van tieners op de sportparken in en rondom Doetinchem. Op het veld van korfbalvereniging Olympus ’58 hebben Ella Lubbers en Feya Kothuis (beiden 17) uit Doetinchem en Britt Jagerman (15) uit Doesburg een loopladder neergelegd.

De tieners werken zich in het zweet; hebben ook hockeysticks, pionnen en een springtouw meegenomen. Of ze zich geen zorgen maken besmet te raken met het coronavirus? ,,Wel een beetje natuurlijk. Heel Nederland heeft het erover. Maar wij zijn niet ziek en kunnen niet weken binnen blijven. We hebben net anderhalf uur gesport”, zegt Feya.

Quote Maar wij zijn niet ziek en kunnen niet weken binnen blijven. We hebben net anderhalf uur gesport Feya Kothuis

‘Open club’

Op De Bezelhorst, waar normaal gesproken de talentjes van De Graafschap trainen, trappen een paar jongens tegen een bal. Ze wanen zich even de nieuwe Ted van de Pavert of Hidde Jurjus. Op het kunstgrasveld van SV Grol in Groenlo ziet het maandag en dinsdag zwart van de kinderen.

,,We zijn een open club en hebben geen hek om ons veld staan. Wij sturen ze niet weg, gedogen de kinderen op het veld”, zegt voorzitter Hans Scheinck. ,,Of de kinderen nu met zijn tienen op straat voetballen of bij ons maakt niets uit”, vult hij aan.

Quote Wij sturen ze niet weg. Of de kinderen nu met zijn tienen op straat voetballen of bij ons maakt niets uit Hans Scheinck

Geen volwassenen tussen de kinderen

De kantinebeheerder van SV Grol en Scheinck, die vlakbij het park woont, letten er wel op dat er geen volwassenen tussen de kinderen lopen. ,,Wij volgen de richtlijnen van het RIVM, dat aangeeft dat kinderen gewoon met elkaar mogen spelen. Dit omdat kinderen geen grote rol spelen bij het verspreiden van het coronavirus. Als er volwassenen bijkomen wordt het een ander verhaal”, zegt Scheinck.