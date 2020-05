Fitnesstoestellen worden in Dinxperlo gewoon buiten gezet

VIDEO Corona-update | Bezoek van alpaca's in zorgcen­trum en makelaars hebben het ondanks crisis ontzettend druk

6 mei De nieuwsberichten over de coronacrisis volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Zo ben je snel op de hoogte van het laatste coronanieuws uit Oost-Nederland. Met vandaag: geen boete voor boeren met trekkeractie, bezoek van alpaca's in Kampen en premier Mark Rutte kondigde een een verruiming van de maatregelen aan.