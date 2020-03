Flamingo's terug in Zwillbrocker Venn

Woordvoerder Dietmar Ikemeyer van het Biologisch Station Zwillbrock is erg blij dat de flamingo's desondanks terugkeerden. "Zeker voor de vogelliefhebbers en toeristen, want de flamingo's werken als een magneet op bezoekers", aldus Ikemeyer.De flamingo's komen elk jaar vanuit hun winterverblijven in onder meer Zeeland, het IJsselmeer en de Rijn naar het Zwillbrocker Venn om eieren te leggen en te broeden. Ikemeyer: "Eind februari, begin maart komen meestal de eerste vogels en in april is dan de hele kolonie van veertig tot vijftig flamingo's terug. Alleen is het nu hopen op een goed en lang broedseizoen, want vorig jaar werden er dus wel eieren gelegd, maar door de aanhoudende droogte werden de eieren gepakt door roofdieren en waren de meeste vogels in juni alweer vertrokken."