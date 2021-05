Flamingo’s kijken? Dat mag, maar houd je aan de regels: ‘Draden worden doorgeknipt en honden jagen achter vogels aan’

Een e-bike aanschaf­fen is geen makkie ‘Lastig om aan een gangbaar model van Gazelle of Batavus te komen’

5 mei EIBERGEN – Fietsen en wandelen zijn populair in coronatijd. De huidige crisis heeft fietsenwinkel Profile Bleumink in Eibergen geen windeieren gelegd. „Wij varen eigenlijk wel bij corona”, zegt medewerker Wouter Emsbroek als hij terugblikt op het afgelopen jaar. Het is tegelijkertijd een wrange constatering. Want Bleumink voelt mee met de noodlijdende ondernemers, die zwaar getroffen worden door de coronacrisis.