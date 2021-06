Flarden Zuid-Afrika in Haarlo: ‘Een mooie tuin is ook een lekkere tuin’

Van ruim dertigmeest particuliere tuinen in Berkelland en Haaksbergen staat de poort wagenwijd open. In Haarlo kunnen bezoekers zich zomaar in Zuid-Afrika wanen. Ook drie tuinen in het Duitse Ellewick doen mee. Volgens OTW-coördinator Herman Scharenberg is afstand houden geen probleem in de tuinen. „Het is een buitengebeuren en bezoekers weten zelf heel goed hoe ze zich coronaproof moeten gedragen.”