Dan nog: volgens de Unie van Waterschappen heeft tweederde van de Gelderlanders direct te maken gehad met een vorm van wateroverlast. Van een tuin die blank stond (21 procent) tot water in kruipruimtes (10 procent), kelder (10 procent) of op de begane grond in de woning (2 procent). Geen wonder dat veilige dijken en het afvoeren van water bij slecht weer belangrijke onderwerpen worden gevonden.

Ingrijpen OK

Onderzoekersbureau Ruigrok NetPanel onderzocht in aanloop naar de waterschapsverkiezingen van 20 maart hoe Nederlanders omgaan met water. In Gelderland vindt 60 procent van de inwoners het volgens de onderzoekers o.k. om in te grijpen in de natuur om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Evenveel mensen staan open voor tips over wat ze zelf kunnen doen om de gevolgen te beperken.

Regenton

In Gelderland passen veel mensen het eigen watergebruik al aan: ze douchen korter (69%), sproeien minder vaak de tuin (54%), wassen minder vaak zelf de auto (62%) en zijn bereid aanpassingen te doen om regenwater beter af te voeren, door tegels in de tuin te vervangen door groen (34%) of een regenton te plaatsen (28%). Dat het waterschap op scholen laat zien wat qua beheer en bescherming te doen valt, vindt 48 procent een goed idee.

Dweilen met de kraan open