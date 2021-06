Flinke file door ongeval met drie auto's op N18 bij Heelweg

Nieuwbouw Estinea op Welkoopter­rein in Eibergen: ‘Als je dichtbij huis woont, kunnen opa en oma ook nog even langskomen’

7:00 EIBERGEN - Voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking die niet langer thuis kunnen wonen, is nu in Berkelland geen woonlocatie dichtbij huis. Nog niet. Want in het nieuwe gebouw van Estinea op het Welkoopterrein in Eibergen komt ook plek voor deze groep.