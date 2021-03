Flinke klap voor SP in Aalten: VVD de grootste partij

Woningcor­po­ra­ties regio rond Zutphen ontzien ook huurders in vrije sector: geen verhoging dit jaar

16 maart De woningcorporaties in Zutphen en omgeving en de Achterhoek gaan de huren van woningen in de vrije sector dit jaar niet verhogen. In februari is landelijk al besloten dat de huren van sociale woningen gelijk blijven, om de huurders te ontzien in coronatijd.