Flinke schade bij woningbrand in Gendringen

Kersverse voorman LochemEner­gie hekelt huidig regionaal klimaatbe­leid: ‘Het is echt een gedrocht’

Bob Duindam (60) is er klaar voor. Van een ‘hectisch’ wethouderschap stapt hij over naar de relatieve rust van LochemEnergie. Zijn missie is de maatschappij te overtuigen zoveel mogelijk te verduurzamen. En dan niet alleen door de bouw van mega-windturbines en grootschalige zonneparken. Het huidige klimaatbeleid bevreemdt hem. ,,Ga windmolens niet als paddenstoelen in het landschap zetten.’’

24 februari