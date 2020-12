Flinke schuurbrand aan de Vrakkinkweg in Groenlo

GROENLO - Bij werkzaamheden in een schuur aan de Vrakkinkweg in Groenlo is brand ontstaan. Er is sprake van flinke vlammen en ook veel rookontwikkeling. De brand is dusdanig dat er is opgeschaald naar grote brand. Drie tankautospuiten zijn plaatse.