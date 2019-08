Flinke wateroverlast in Doetinchem door hevige regenval: ondergelopen straten en huizen

Schilderij­en van Elisabeth Heuff in Grote Kerk Neede

17:35 NEEDE - In de Grote Kerk in Neede is deze zomer een bijzondere zomerexpositie te zien. Die toont schilderijen van de ooit in Neede woonachtige kunstenares Elisabeth Heuff (1910-1994). Een ‘weerzien’ na 25 jaar.