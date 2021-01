‘Flutonderzoek’ naar jeugdhonken in Neede en Borculo is ‘weggegooid gemeenschapsgeld’

Bij wijze van proef opende Jimmy’s in december 2018 in Borculo, de tweede volgde een jaar later in Neede. Het doel: jongeren een plek bieden waar ze zich kunnen ontwikkelen en hun talent optimaal kunnen inzetten. Om beide locaties te evalueren, liet de gemeente bureau Gelijkschap een zogenaamd ‘kwalitatief onderzoek’ uitvoeren. Maar aan kwaliteit ontbreekt het in het rapport, de Commissie Bestuur en Sociaal veegde er dinsdagavond de vloer mee aan. „Geld steken in een onderzoek van dit niveau is weggegooid gemeenschapsgeld”, aldus VVD’er Kevin Hauser.