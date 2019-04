FNV: ‘Hoop nog deze week op witte rook over overname Senefelder Misset’

Op dit moment wordt nog altijd volop gewerkt bij de drie drukkerijen van Roto Smeets die vorige week failliet werden verklaard. Senefelder Misset in Doetinchem is een van de drukkerijen die onder Roto Smeets valt. Er werken 280 mensen die op dit moment onzeker zijn over hun toekomst. ,,Dat is niet goed voor deze mensen", zegt Van Iren. Totaal werken bij Roto Smeets, dat ook vestigingen in Deventer en Weert heeft, 800 mensen.

Curator

De Arnhemse advocaat Coen Houtman is aangesteld als advocaat. Houtman reageert tot dusverre niet op vragen vanuit de Gelderlander. Van Iren had afgelopen dinsdag wel contact met de curator. Van Iren: ,,Hij is met meerdere overnamekandidaten in gesprek. Maar concreet weet ik niets. Ik weet bijvoorbeeld niet of het over de mogelijke overname van één, twee of alle drie bedrijven gaat.”