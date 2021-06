FNV wil meer loon voor medewerkers Aviko; bedrijf zegt behoud banen voorop te stellen

Buurt in Eibergen teleurge­steld: speelveld­je terug, maar wel met sloot ernaast

12:36 EIBERGEN - Glas halfvol of glas halfleeg? Voor Bert Dijkhuizen is het half leeg. Ja, het speelveldje aan de Vogelzangstraat kan eindelijk weer gebruikt worden. Maar er is wel een lastige sloot naast gelegd. ‘Wat er nu gebeurt is precies wat we niet willen.’