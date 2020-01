Foefelfestijn

Openlucht­spek­ta­kel over bevrijding Etten nu al uitver­kocht

16:04 ETTEN - Het openluchtspel dat begin juni wordt gehouden in Etten om 75 jaar bevrijding te herdenken, is nu al volledig uitverkocht. Er is geen kaart meer over voor het avondvullende openluchtspektakel in het dorpshart, zegt Toon Helmes van de organisatie.