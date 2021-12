Fonds voor omscholing in Achterhoek: ‘Waardevolle druppels op gloeiende plaat’

,,Een groot succes”, noemt projectmanager Henk Korten het Achterhoekse Talentenfonds. ,,Totaal hebben zich 740 mensen gemeld voor omscholing van wie er 540 in behandeling zijn genomen. Een deel komt via andere gelden in een omscholingstraject, zoals via de gemeente of het UWV, of via een sector die zelf opleidt. 215 mensen worden nu via Op IJver omgeschoold. Dit laat zien dat we als talentfonds belangrijk zijn. Voor 2022 verwacht ik dat we minimaal 300 mensen naar een andere baan kunnen leiden.”