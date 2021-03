Fonds zodat iedere werknemer in Achterhoek zich kan laten omscholen

,,Het moet wel om een beroep gaan in een sector waar werk is”, zegt Henk Korten, namens het UWV projectleider van dit Achterhoeks Talentenfonds. ,,We steken geen geld in mensen die allemaal een sportopleiding willen volgen, waar vervolgens geen baan voor is. Het doel is mensen te stimuleren zich te laten omscholen zodat ze in zogenaamde kansrijke beroepen aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld in de zorg, de logistiek of in de techniek.”



Het fonds van 2,4 miljoen is bijeengebracht door de acht Achterhoekse gemeenten (inclusief Montferland), het UWV en de provincie Gelderland. Geestelijk vader achter het fonds is Edwin van der Vliet, die vorig jaar april plotseling kwam te overlijden. Van Vliet was jarenlang arbeidsmarktmanager van het UWV in de Achterhoek.