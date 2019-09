Fooddesigner Katja Gruijters: De Achterhoek mag trotser zijn op streekproducten

In haar studio die achter een grote villa in De Steeg is verstopt, werkt Katja Gruijters met een een aantal medewerkers in een grote open ruimte die oogt als een laboratorium. Langs de wand en op tafels staan potjes met allerhande ingrediënten. Er staan volle en lege flessen met bekende en onbekende vloeistoffen, er liggen kookboeken en boeken over voedsel, er staan opbergboxen met onduidelijke inhoud, kweekbakjes en landkaarten waar vlaggetjes met teksten zijn opgeprikt. Er hangt een vaag zoete geur die niet helemaal thuis te brengen is.