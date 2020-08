ForFarmers: binnen vier tot zes weken stikstofarm voer

Voer met minder eiwit zorgt voor lagere stikstofuitstoot. Die ‘winst’ wil de regering gebruiken om wegen- en woningbouw te stimuleren. Dat is hard nodig. De woningnood is hoog. De bouw staat al langer op een laag pitje door stikstofoverschrijdingen.

Dierengezondheid

Te veel stikstof is slecht voor de natuur. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt dat er best minder eiwitten in veevoer kunnen. Volgens boeren gaat ten koste van de gezondheid van hun dieren.

ForFarmers is het met ‘zijn’ boeren eens. ,,Wat er nu ligt, kan beter”, zei coo en directeur Nederland Pieter Wolleswinkel van het Lochemse bedrijf over de ministeriële maatregelen, tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers van ForFarmers. Volgens hem kan ForFarmers bijdragen aan een goede oplossing in het stikstofdossier, maar is daarvoor tijd nodig.

Nog in gesprek

Schouten is nog in gesprek met onder anderen veeartsen over ‘stikstofarm rantsoen’ en wat dat met de dieren doet. De bewindsvrouw laat nieuwe doorrekeningen uitvoeren. Pas als die er zijn, kan ForFarmers aan de slag met een nieuwe receptuur. 1 september is dan niet meer haalbaar.

ForFarmers is het grootste veevoederbedrijf van Europa met vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Engeland en Polen. Er werken 2600 mensen. Het hoofdkantoor staat in Lochem.

ForFarmers boekte het afgelopen halfjaar een fors hogere winst (48 miljoen, plus 35 procent). Daar stonden efficiencymaatregelen van 10 miljoen euro tegenover. Vorig jaar sloot het bedrijf 5 fabrieken in België, Nederland en Engeland.

Ook daalde de productie van veevoer met 5,6 procent. Dat kwam door krimpende veestapels – vooral in Duitsland en Nederland – en door corona. Door covid-19 ging de horeca een tijdlang op slot, dat scheelde vlees en ‘dus’ ook veevoer.

Inkrimpen van de veestapel

ForFarmers-ceo Yoram Knoop verwacht dat de veestapel door de uitkoopregeling van de regering het komend halfjaar zo’n 10 procent verder zal krimpen.

Een echte forse afbouw van de sector in Nederland omdat er veel te veel dieren in ons land zijn, vindt ForFarmers helemaal niet nodig. Nederland is niet te klein voor de veehouderij, ook niet van deze omvang, zegt Knoop. ,,We gebruiken hier de meest efficiënte, duurzame methodes ter wereld. De meeste andere landen kijken met jaloezie naar Nederland. We zijn innovatief. Bedenken oplossingen. Laten we dat niet allemaal zomaar weggooien.”

Volledig scherm De hoofdvestiging van ForFarmers in Lochem. © tom van dijke