ForFarmers: wat is waarde van de handtekeningen bezorgde burgers Needse Berg?

Volgens Hooch Antink zou in de krant en op social media, niet onderbouwd door feiten en zonder nuance stemming worden gemaakt tegen de bouwplannen en zijn de handtekeningen via een flinke lobby van de buurt opgehaald bij supermarkt en voetbalclub. „Hoe goed zijn mensen werkelijk op de hoogte, wat is waarde van deze handtekeningen?”

Zo is er volgens de adviseur van veevoerfabrikant ForFarmers geen sprake van een manege, maar van een rijhal van 45 bij 25 meter, boxen en 15 paarden voor eigen gebruik, tien zoogkoeien en 20 stuks jongvee. „Het plan voldoet aan de wet en regelgeving. Bovendien wordt het uitzicht niet verpest door de nieuwbouw. Het gebied is niet maagdelijk, de vrije doorkijk blijft intact. En de uitkijktoren is mede te danken aan de familie Nijhof, die de ondergrond beschikbaar heeft gesteld.”

Behalve naar de (social) media, de buurt en de ondertekenaars van de petitie haalde hij ook uit naar de gemeenteraad van Berkelland. Die zou op basis van emotie en niet op basis van feiten eenzijdig vorig jaar een voorbereidingsbesluit hebben genomen waarmee de bouw van een megastal voor varkens op de Needse Berg werd voorkomen. „Daarmee is de familie Nijhof in diskrediet gebracht.”

Ongepast

Commissielid Paul Knuvers (GroenLinks vindt het niet handig van Hooch Antink om er van uit te gaan dat de 1036 handtekeningen afkomstig zijn van mensen die zich niet zouden baseren op feiten, maar zouden uitgaan van emotie. „Het komt de onderliggende verhoudingen niet ten goede als u stelt dat 1036 mensen niet hebben nagedacht.

PvdA-raadslid Hans Pelle vindt de woorden van Hooch Antink zelfs ‘ongepast’. „Ik maak bezwaar tegen uw opmerking over de handtekeningen. U brengt mensen in diskrediet, ik vind dat u die woorden moet terugnemen. De gemeenteraad heeft bovendien weloverwogen een voorbereidingsbesluit genomen en niet op basis van emoties. Het is nimmer de intentie van de raad om Nijhof in diskrediet te brengen, daarmee schetst u een verkeerde beeld. Dit lijkt ook meer een pleidooi van ForFarmers dan van de familie Nijhof. Uw argumentatie dat de uitkijktoren snijdt ook geen hout. Die was er ook wel gekomen op een andere plek, zonder medewerking van Nijhof.”