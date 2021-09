Formule 1-fan Frank (62) zit in zijn rolstoel vooraan bij Dutch Grand Prix dankzij Achterhoekse stichting

column jonah falke Hoe maak je ooit nog kunst na Auschwitz?

31 augustus Op een zeldzaam warme zomeravond at ik met een Poolse advocaat bij restaurant Van Hal in Voorst. Hij verexcuseerde zich bij aankomst, dat hij iets te vroeg was. ,,Ik was net op bezoek bij een dementerende vriend, maar hij viel al snel in een comateuze slaap. Dus ben ik maar vertrokken.”