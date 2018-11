Fornuis in brand nadat vlam in de pan is geblust

De bewoonster was aan het koken voor haarzelf en de kinderen toen door nog onbekende oorzaak de vlam in de pan sloeg. Hierop heeft ze de brandweer gealarmeerd en de kinderen en zichzelf in veiligheid gebracht. Brandweerlieden had het vuur snel onder controle. Toen men zich klaarmaakte voor vertrek ontstond er in het gasfornuis kortsluiting wat een tweede brandje veroorzaakte, ook die was snel met een poederblusser onder controle.