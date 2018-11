Fors minder uitstoot schadelijke stoffen door flinke daling aantal melkkoeien

video Seksclub in Staphorst? Ik ga er niet over zegt burgemees­ter

11:52 Die lelijke puist in de straat, wat moet er op die plek komen? Of wat is de beste locatie voor een nieuwe woonwijk? Burgers en omwonenden kunnen in diverse gemeenten over dit soort vragen beslissen. De zogenoemde nieuwe democratie geeft inspraak buiten de gemeenteraadsverkiezingen om. Een seksclub met woningen erboven? ,,Ik ga er niet over’’, zegt Staphorst-burgemeester Segers.