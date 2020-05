Forse groei aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek

Fors meer werklozen in de regio vanwege coronacri­sis; vooral in Rivieren­land en Achterhoek

11:20 NIJMEGEN - Het aantal mensen dat een werkloosheidsuitkering krijgt, is in de regio in één maand flink gestegen. Waar de regio het gemiddeld nog een stuk beter doet dan de rest van Nederland, vallen vooral in de Achterhoek en in Rivierenland harde klappen door de coronacrisis. Dat meldt het UWV.