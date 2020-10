Forse kritiek op bezuinigingen in Berkelland: ‘Alles draait om geld en niet om zorg’

Dat er iets moet gebeuren, daarover zijn alle politieke partijen in de gemeenteraad van Berkelland het wel eens. De tekorten in de zorg lopen op. Er is dan ook lof voor de manier waarop CDA-wethouder Marijke van Haaren het financiële probleem wil aanpakken. „Maar dat neemt niet weg dat we kritisch zijn”, zegt Leo Morren (GroenLinks). „We weten niet zeker of dit leidt tot lagere kosten en of de zorg wel op peil blijft.”