Foto21 Bredevoort sluit na 24 jaar en 160 exposities

De Koppelkerk Bredevoort neemt een deel van de activiteiten van Foto21 over na 1 januari. Betting: ,,We zijn blij dat daar ruimte komt voor foto-exposities. Het worden er niet zoveel als als bij ons, maar er blijft gelukkig aandacht voor.’’



Betting is ook blij dat de Koppelkerk de organisatie van Gelders Nieuwsfoto overneemt. Deze fotowedstrijd is in 2006 geïnitieerd door Foto21 en wordt gehouden in samenwerking met onder meer deze krant. ,,De wedstrijd is inmiddels gevestigd. En de laatste jaren met onder meer Jan Terlouw en Pieter van Vollenhoven hadden we een paar bekende namen als juryvoorzitter.’’



De laatste expositie bij Foto21,Tijd van Het Oostgelders Fotografen Collectief, loopt tot en met zondag 30 december. Openingstijden: woensdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Entree is gratis.