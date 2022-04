Fototentoonstelling 'Mysterieuze Kruisgang' in Kranenburg.

Mondriaan krijgt Achter­hoeks gezelschap in Villa Mondriaan: ‘Beweegt daar nou een staart?’

WINTERSWIJK - Ter gelegenheid van Mondriaans 150ste verjaardag staat Mondriaan dit jaar in Museum Villa Mondriaan naast hedendaags talent. Net als Mondriaan verovert de in Winterswijk geboren Louise te Poele de wereld en is zij deze zomer terug met de solotentoonstelling Into the Pleasure Dome. Ook designstoelen van de in Borculo geboren Joris Laarman zijn in Villa Mondriaan te zien.

12 april