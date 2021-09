‘Fout’ woord nieuwe naam sociale dienst en Werkbaan Oost: Fijnder

Er is al veel te doen geweest over de aanstaande verhuizing van SDOA en WBO. Want de samenwerkende gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk tasten financieel diep in de buidel voor de verhuizing naar een groot gehuurd bedrijfscomplex aan de Batterij 10-12 op bedrijventerrein Laarberg in Groenlo.

Het Loopbaanplein van SDOA zit nu nog in Winterswijk; het SDOA-backoffice is nu nog in Groenlo gevestigd. Werkbaan Oost zit nu nog aan de Hamelandroute op het bedrijventerrein van Lichtenvoorde. Begin 2022 komen deze onderdelen op de nieuwe locatie op Laarberg bij elkaar. Dat gebeurt onder een nieuwe naam: Fijnder, Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek.

Volledig scherm De huidige logo's van sociale dienst SDOA, Werkbaan Oost en het nieuwe van Fijnder, Werkleerbdrijf Oost-Achterhoek. © PR SDOA

Uitleg

Fijnder? Het is toch fijn, fijner, fijnst? Bij de naam Fijnder hoort een uitleg, en die is filosofisch met een hoofdletter F. In Fijnder staat de hoofdletter F voor focus op de persoon die werk zoekt. Die persoon wordt gesymboliseerd door de letter i. Als rechtopstaand figuurtje met een bolletje als hoofd. De letter J - als hoofdletter, want zonder bolletje - staat voor ‘vangnet’ in de betekenis van steun om hem/haar op te vangen. De kleine n en d, dan een hoofdletter E en tenslotte weer een kleine r zijn bewust verschillend van vorm. ‘Omdat we vinden dat ieder mens uniek is en op maat naar werk geholpen moet worden’, luidt de uitleg in een persbericht.