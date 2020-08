Foute grap op Facebook over mensen van kleur kost dj Radio Ideaal de kop

Pand Hengelose modezaak wordt Schröder­kwar­tier: appartemen­ten in oud winkelpand

18 augustus HENGELO - Het pand aan de Ruurloseweg in Hengelo waarin jarenlang modezaak Schröder gevestigd was, krijgt een nieuwe invulling. Het geheel is gekocht door de Hengelose familie Stortelder. Ondernemer Paul Stortelder gaat het pand samen met zijn zoons Derk en Teun ontwikkelen.