Fracties CDA: Achterhoek onveiliger als cellencomplex Doetinchem sluit

Duizend deelnemers verwacht bij Eibergse griezel­tocht

11:04 EIBERGEN/NEEDE - Kinderen met lef kunnen vrijdagavond hun hart ophalen, want zowel in Neede als Eibergen worden griezeltochten gehouden in het kader van Halloween. In Eibergen worden rond de duizend deelnemers verwacht, in Neede hebben 230 griezelfans zich aangemeld.