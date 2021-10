Francis verkoopt nu de autootjes waar ze zelf van droomde

Cars

Destijds was het nog geen Mercedes, Lamborghini of Range Rover, merken die zij nu verkoopt met haar recent opgerichte bedrijfje Kars Toys. Die naam is een knipoog naar de populaire tekenfilm Cars, die zich afspeelt in een wereld met levende auto’s.



De Doetinchemse runt haar bedrijf vanuit een bedrijfshal in Varsseveld, waar een in stijl aangeklede showroom te vinden is. Kinderen kunnen hier langskomen voor een proefrit. Keizer leidt bezoekers er vol trots rond. ,,Ik wilde al heel lang iets voor mezelf beginnen”, zegt ze. ,,Mijn droom is om ooit een eigen restaurant of lunchroom te hebben. Dat zag ik met corona niet zitten. Nu is het iets heel anders geworden.”