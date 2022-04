Frank en Nathalie vieren 25 jaar Jungle Bistro in Neede: de mafste bistro van de Achterhoek

De placemat laat zich lezen als een krant, de kok heet er kookoloog en wie vraagt naar de menukaart krijgt een houten ‘voedselregister’. Zo staat het op 1 april 1998 in De Twentsche Courant Tubantia ter ere van het eenjarig bestaan van Frankies Jungle Bistro in Neede, dat toen nog boven de voormalige bioscoop Luxor (De Poorte van Neee) was gevestigd. In hun restaurant lezen Frank (51) en Nathalie (47) Morsink 24 jaar later het krantenknipsel met plezier terug, want ze hebben opnieuw wat te vieren: hun junglebistro viert vandaag zijn 25ste verjaardag.